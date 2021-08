Taakstraf voor man die woning oud-voorzitter pedofielenvereniging Martijn binnendrong

Rob uit Hengelo doet mee aan Ironman Triathlon: ‘Ik verwacht een slijtage­slag, maar ga wel genieten onderweg’

20 augustus HENGELO - Hij heeft ze allemaal al eens gedaan: de sprint-, kwart- en halve triatlon. Maar de hele triatlon, oftewel Ironman, ontbrak nog op zijn lijstje. Zondag komt daar verandering in, want dan staat Rob Lanting uit Hengelo aan de start van de Ironman Triathlon in Kopenhagen. Met zijn deelname zamelt hij geld in voor twee goede doelen in Twente.