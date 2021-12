Tandartsen in Overijssel doelwit inbrekersbende: tienduizenden euro’s aan apparatuur gestolen

Geen straf voor verwarde Hengeloër die buurman met kruisboog beschoot

HENGELO/ALMELO - Roy V. (51) uit Hengelo kan er niets aan doen dat hij met een kruisboog schoot op een buurman. Dat is de conclusie die de rechtbank in Almelo trekt in de rechtszaak tegen de verwarde man. V., bewoner van een flat aan de Havenzatenlaan, was door stemmen in zijn hoofd ervan overtuigd dat zijn buurman het op hem had voorzien. V. zit sinds 18 november in een psychiatrische kliniek.

