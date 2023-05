Taxicentrale Witteveen naar de rechter om mislopen van leerlingenvervoer: ‘We zijn niet eerlijk beoordeeld’

Als eerste brandweer­korps in de regio krijgt Borne dit blusvoer­tuig mét waterkanon

Een stoere naam is er (nog) niet. Maar het is een Volvo FM. Bijna tien meter lang en dik drie meter hoog. Er kan 16.000 liter water en 1000 liter schuim in en de ‘worplengte’ is respectievelijk 82 en 79 meter. O ja, de wagen heeft ook nog een bluskanon op de bumper.