Tegelijkertijd Proef Eet en Heerlijk Hengelo: schiet culinair Twente zichzelf in de voet, of gaat dit prima samen?

Wie van culinair spektakel houdt, doet er goed aan om komend weekend vrij te houden. De 35ste editie van Proef Eet staat in Enschede op het programma, terwijl op hetzelfde moment in Hengelo de 8ste editie van Heerlijk Hengelo plaatsvindt. Bijt dat elkaar niet?

Voor Proef Eet is het eerste weekend van september traditie. Heerlijk Hengelo vond meestal een week eerder plaats. Dat zij nu ook voor dit weekend kiezen is puur praktisch, legt organisator Mark Pastoor uit. „Heerlijk Hengelo is een evenement waarop heel Hengelo samenkomt na de vakantie. Het draait natuurlijk om eten, maar misschien nog wel meer om de gezelligheid. In deze week is bijna iedereen terug, omdat de scholen weer beginnen.”

Daarbij komt dat het nog niet zeker was of Proef Eet door zou gaan, toen in Hengelo de datum vastgelegd moest worden. „Uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit, want het bijt elkaar niet. Eerder viel ons evenement vaak samen met de Bornse Melbuul’ndagen, waar ze ook een culinair programma hebben. Op ons evenement komen met name Hengeloërs en op Proef Eet vooral Enschedeërs.”

Misschien zullen er net iets minder mensen van omliggende plaatsen naar Enschede komen, maar ik denk dat we prima naast elkaar kunnen bestaan Robin Hollander, Proef Eet Enschede

Evenementmanager Robin Hollander van Proef Eet beaamt dat. „Er is geen extreme concurrentiestrijd. Proef Eet is inmiddels echt een begrip. Wij hebben inderdaad veel bezoekers uit Enschede, maar trekken ook de regio. Vanuit bijvoorbeeld Delden en Denekamp komen mensen deze kant op. En we trekken publiek uit Duitsland. Misschien zullen er net iets minder mensen van omliggende plaatsen naar Enschede komen, maar ik denk dat de evenementen prima naast elkaar kunnen bestaan.”

Personele problemen

Een overeenkomst tussen beide is in elk geval de personele uitdaging. Vorig jaar was het voor Proef Eet, na twee jaar coronacrisis, de reden dat het evenement werd afgeblazen.

Hollander: „We zijn blij dat het weer gelukt is om de horeca in Enschede enthousiast te maken. Maar ook dit jaar is personele bezetting nog een probleem. Een aantal deelnemers is daarom afgehaakt. Normaal hebben we vijftig deelnemers. Dit keer zijn het er tegen de veertig, waaronder een aantal mooie nieuwkomers zoals Loev, Sage, Soleil en Lazuli.”

De Proef Eet in Enschede is dit jaar terug van weggeweest, nadat het foodfestival vanwege corona een aantal jaren niet is gehouden.

Ook in Hengelo is het een uitdaging. Pastoor: „Gelukkig zijn de meeste oud-deelnemers weer net zo enthousiast als altijd, maar het is wel lastig. Vaak is een restaurant gewoon open en dan moet je dus een tweede keuken op het plein bemannen. Zeker voor nieuwe bedrijven is dat moeilijk.” In Hengelo verschijnen elf deelnemers op het Burgemeester Jansenplein.

Culinair spektakel

Het aanbod is in Enschede dus beduidend groter. Misschien is dat wel direct het grootste verschil. Naast vele klassiekers, staan er ook een aantal bijzondere gerechten op de kaart. Neem de tartaar van watermeloen en bloody mary bij Café Soleil (6,20 euro) of de smokey spice spitskool van het nog te verschijnen restaurant Loev (7,75 euro).

Een impressie van Heerlijk Hengelo in 2019.

In Hengelo gaan de portemonnees open voor onder andere Koreaanse krokante kip van Stravinsky (6,40 euro) of sticky pork belly van de Twentsche Bierbrouwerij (6,40 euro).

Stijgende prijzen

Om prijsstijgingen konden beide organisatoren niet heen. Voor een Duyt (Proef Eet) betaal je dit jaar 3,10 euro. Gerechten zijn verkrijgbaar voor 1,5 tot 5 duyten. In Hengelo kost een HH 1,60 euro. Het goedkoopste gerecht, een oester, krijg je voor twee munten. Het duurste op de kaart heb je voor zes munten. Pastoor: „Natuurlijk is het prijzig om met het gezin naar zo’n evenement te gaan. Maar we hanteren normale horecaprijzen. En bij een sushirestaurant zoals Umami, kun je toch voor een kleiner bedrag iets proeven.”

Vooral gezelligheid

Natuurlijk willen keukens laten zien wat ze te bieden hebben, maar beide evenementen draaien vooral om de gemoedelijkheid zoals we die in Twente zo goed kennen. In Hengelo hopen ze dat te bewerkstelligen met een groot centraal terras, in Enschede doorkruis je juist alle verschillende tenten met bijbehorende terrasjes en loop je dus meer rond. Maar een van de belangrijkste ingrediënten blijft voor beide nog altijd de weersverwachting. Gelukkig zijn er drie dagen om te pieken en is er dus volgens de organisatoren genoeg tijd om beide evenementen te bezoeken.

Proef Eet Vrijdag 1 september 17.00 – 23.00 uur

Zaterdag 2 september 13.00 – 23.00 uur

Zondag 3 september 13.00 – 21.00 uur Locatie: Oude Markt, Langestraat, Ei van Ko en het Jacobusplein/Walstraat, Enschede

Verwacht aantal bezoekers: 20.000 tot 30.000 Heerlijk Hengelo Vrijdag 1 september 17.00 – 01.00 uur

Zaterdag 2 september 14.00 – 01.00 uur

Zondag 3 september 14.00 – 21.00 uur Locatie: Burgemeester Jansenplein, Hengelo

Verwacht aantal bezoekers: 10.000 tot 12.000

