Teleurstelling bij Quick’20 in Oldenzaal: Spaans voetbalelftal schrapt training en wijkt uit naar Hengelo

Shakespea­re in Twente, met een bijzondere twist: ‘We hebben de mannen geschrapt. Wir Frauen können das selber’

King’s Men speelt deze zomer Shakespeare’s King Lear op landgoederen en bij kastelen in de grensstreek. In het Nederlands, Duits en het plat. De rollen waren al over de talen verdeeld toen een van de vaste acteurs ziek werd. „Binnen onze beperkingen zijn de oplossingen altijd een versterking.”