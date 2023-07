Temperaturen gaan omhoog: gelukkig kan er weer buiten worden gezwommen bij Twentebad

Woningcor­po­ra­tie Welbions sloopt straks zeven flatgebou­wen in Hengelo: ‘Noodzake­lijk’

Woningcorporatie Welbions wil zeven flatgebouwen uit 1957 slopen aan de Venusstraat, Saturnusstaat, Siriusstraat en Jupiterstraat. De in totaal 144 woningen zijn niet meer te renoveren. Alleen tegen zeer hoge kosten waarbij sommige problemen niet zijn op te lossen. De bewoners zijn dinsdagmiddag geïnformeerd. Bestuurder Harro Eppinga spreekt over ‘een ingrijpend besluit, maar het is nodig.’