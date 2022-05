Temperatuur richting 30 graden, maar buitenbad Twentebad Hengelo blijft voorlopig dicht

Nieuwsupdate Herdenken kunnen we wel in Hengelo, Borne en Markelo. Maar de bevrijding vieren...

HENGELO/BORNE/MARKELO - Kransen leggen, of witte rozen, een bommenwerper over laten vliegen of stenen poetsen. Er werd op vele manieren herdacht deze week in Borne, Hof van Twente en Hengelo. En dat is goed. Maar de vraag is: vieren we wel genoeg wat al die opgeofferde levens ons elke dag nog brengen? Waarom heeft Hengelo nog geen Bevrijdingsfestival?

7 mei