Terug van weggeweest: de Hengelose Avondvierdaagse

Twee jaar geleden was de laatste Avondvierdaagse. En toen kwam corona. „Drie jaar geleden hebben we een nieuwe commissie gekregen”, vertelt Anja van Raalte van de Hengelose Wandel Unie. „2020 zou voor hen de vuurdoop zijn. Maar toen ging het niet door.”

De organisatie is blij dat er nu eindelijk kan worden gewandeld. En dat de weersvoorspelling deze week goed is, „super!” aldus Van Raalte. Maandag werd gestart bij het FBK-stadion, dinsdag in de Woolder Es, woensdag in Groot Driene en donderdag is start en vertrek als vanouds in het centrum; het Evenementenplein voor het stadhuis.