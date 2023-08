Thuis wonen geen keuze meer in Twente en Achterhoek; het zal wel moéten

Club en politie krijgen er flink van langs van Twentefans die niet naar Zweden mogen

Fans van FC Twente laten op sociale media hun emoties de vrije loop over het door de club opgelegde ‘reisverbod’ voor de wedstrijd van donderdag tegen Hammarby. Supporters spreken van ‘een shitshow’, ‘aso’s die het hebben verpest’ en ‘eigen falen’ van de club. Ondertussen was Mathijs Nicolai (32) al onderweg naar Zweden. „Dan gaan we in Stockholm incognito wel ergens kijken.”