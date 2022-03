Tijdelijk geen treinen tussen Almelo en Hengelo door kapotte trein

Open nacht op Hengelose school, blijven slapen mag niet van de brandweer

HENGELO – Overnachten op school? Dat was niet toegestaan. Maar het had de organisatie van de ‘open nacht van groep 8’ van het Montessori College Twente in Hengelo zo leuk geleken. Tientallen basisschoolkinderen zouden na een leerzame avond blijven slapen in het schoolcomplex.

5 maart