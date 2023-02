Tijdelijke sluiting door Hengelose burgemeester van pand waar amfetamine, coke en MDMA is gevonden door rechtbank weer teruggedraaid

De sleutel van Borne lenen? Prima, maar dan wel eerst een opdracht vervullen

BORNE - De sleutel van Borne even uitlenen? Daar doet burgemeester Jan Pierik niet moeilijk over. Als de ontvanger maar de stadsprins is en dat deze, samen met de andere carnavalsprinsen, eerst een opdracht heeft uitgevoerd. „De sleutel moet wel in enigszins vertrouwde handen komen.”

11:30