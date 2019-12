Toch geen nieuwjaarsduik Hengelo: 30 kilo erwtensoep over

Krasse knarren zoeken woonruimte

23 december Een jaar of wat geleden was ik bij een mevrouw. Ze was dik in de 80. Haar zoon had me gebeld: of ik haar verhaal wilde aanhoren? Natuurlijk, daar zijn journalisten voor, om naar u te luisteren. Ze was ’s nachts bang voor inbrekers en ander gajes. En overdag erg eenzaam. Haar man was enkele jaren daarvoor overleden. Het liefst wilde ze naar een verzorgingshuis. Tot haar verbijstering kon dat niet meer. Afgeschaft. Ze had twee opties: of naar het verpleeghuis, maar daar was ze nog ‘te goed’ voor, of blijven hangen in het huis waarin ze woonde.