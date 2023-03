Toekomst van Oldenzaals zwembad Vondersweijde ter discussie: ‘Het moet wel betaalbaar blijven’

Hij gooide november vorig jaar ook al eens de knuppel in het hoenderhok. En PvdA-raadslid Leon Lulofs deed dat deze week opnieuw bij de vaststelling van het Raadsprogramma 2022-2026 door het miljoenenkrediet voor de revitalisatie van Vondersweijde ter discussie te stellen. In plaats daarvan stelde zijn fractie voor om te gaan onderzoeken of sluiting van het sportcentrum in 2028 haalbaar is. Tegelijkertijd moet dan duidelijk zijn of de zwembaden in de omliggende plaatsen (Denekamp, Losser, Hengelo, Enschede en zelfs Bad Bentheim) een alternatief kunnen zijn voor de Oldenzalers die hun baantjes willen blijven trekken.