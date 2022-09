Toen Dimitri (41) uit Hengelo ernstig ziek was, stelde hij een bucketlist op en werd docent: 'We zijn hier maar zo kort’

Column Nog even snel naar de H&M in Hengelo, want ‘nu kan het nog’

De H&M gaat dicht en Hengelose modemeisjes zijn in rouw. Ik ook. Ook al woon ik niet in Hengelo, ik werk er wel. En niet zelden voert de wandeling tijdens de lunchpauze in de richting van de Brinkpassage. Niet omdat het daar nu zo bruist van de gezelligheid. Gure dagen lijken extra guur als de wind langs al die lege etalages blaast, zeg maar. Maar wel vanwege de Hennes en Maurits. De basics van H&M vormen de ruggengraat van mijn garderobe en ik kan er altijd wel iets vinden dat past.

17 september