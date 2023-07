Toeristen komen van heinde en verre naar dit bijzondere vakantiehuis in De Lutte

De boerderij van de familie Schothorst ligt verscholen in de natuur aan de Postweg in De Lutte. Loopt het erf af en je staat in Zuid-Berghuizen. Een perfecte plaats voor een vakantiehuis, dachten Bert en Angelique Schothorst. Vakantiehuis Het Haerman opende in juli 2022, maar als het aan de familie ligt komen er nog vier Haerman huuskes bij. „Deze grond was in een ver verleden nog van Karel de Grote”, zegt Bert en kijkt over de weilanden bij het vakantiehuis.