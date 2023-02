Ton Spitshuis uit Weerselo ging samen met zijn zoon vrolijk op pad voor een trainingsrit maar kwam niet meer thuis

In deze rubriek staan we stil bij begraafplaatsen in Noordoost-Twente en de mensen die ze bezoeken. In aflevering 6 zijn we op het R.K. kerkhof aan de Legtenbergerstraat in Weerselo. Rinie Spitshuis-Stevens(67) bezoekt het graf van haar man Ton. „Wat zou hij trots zijn op ons.”