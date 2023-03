Tonnie Nijhuis uit Oldenzaal bezoekt graf van zoon en schoondochter in Saasveld: ‘Even dicht bij hen’

Lagere straf voor broer die met het doden van zijn zusje in Weerselo de familie eer probeerde te redden

Mahmoud M. heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen voor een poging tot doodslag op zijn toen 16-jarige zusje in Weerselo. Het hof legt hem een gevangenisstraf van vier jaar op. Dat is een jaar minder dan de rechtbank in Almelo hem vorig jaar april oplegde.