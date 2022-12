Topspeler Jannus introduceert dodgeball in Hengelo: ‘Gooien, ontwijken, vangen, afweren. Een verslavende sport’

Waarschu­wing voor Borne, Delden en Deurningen: Hengelo maakt zich op voor een schaal­sprong!

HENGELO/BORNE - De oorlogsverklaring is afgelegd. Schoten voor de boeg zijn gegeven. Borne is het eerst doelwit. Niet per se het hele dorp. Maar dan toch die ene wijk. Daar waar geld is te halen. Delden en Deurningen kunnen ook hun borst nat maken. Want Hengelo moet groeien.

