Tot de verhalen niet meer nodig zijn

Bestaat er een kloof tussen het platteland en de Randstad? 'Boerenpro­tes­ten zorgden voor een wij tegen zij-idee'

Bestaat er een kloof tussen het platteland en de Randstad? Volgens geboren Twentenaar en Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck is het fictie, bestaat die kloof helemaal niet en wordt die in stand gehouden door ‘rechtse clowns’. Verslaggever Erwin Waanders ging in Borne vragen of mensen daar dat ook zo zien. „We moeten meer mensen in de landelijke politiek.”

19 januari