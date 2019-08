Treedt de 11-jarige Liam uit Hengelo in de voetsporen van Diego Maradona?

Video Nadia woont met haar gezin in een tiny house in Hengelo: ‘Klein maar fijn’

8 augustus HENGELO – „Het is hier gewoon goed. Dit is helemaal van ons en we hebben genoeg”. Robin Eickhoudt is gelukkig. Hij woont samen met vrouw Nadia en hun drie kinderen Juda (6), Janoa (4) en Jedidja (2 jaar) in een tiny house op het Brouwerijterrein in Hengelo.