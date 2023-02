Trein tussen Hengelo en Bielefeld valt in twee weken 56 keer uit

Bert Bennink lanceert vierde wijkkrant in Enschede: ‘Als de Jumbo verhuist maken we er een feuilleton van’

Na 28 jaar ging wijkkrant de ZuidWester ter ziele. En nu, ruim een jaar later, ligt-ie weer tien keer per jaar op de mat in Boswinkel, Stadsveld, Pathmos en Ruwenbos. Hoofdredacteur Bert Bennink (56) haalde de Wester eigenhandig van de pers, in een oplage van 12.000. „Dit is nog maar een begin van wat we allemaal gaan doen.”