Trillingen in Hengelose woningen worden veroorzaakt door bedrijf, maar welk bedrijf?

‘De Omgevingsdienst Twente is de expert op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze dienst gaat voor ons uitzoeken welk bedrijf de trillingen veroorzaakt en of het bedrijf zich houdt aan de vergunningsvoorschriften. Daarna kan onderzocht worden hoe de trillingen weggenomen kunnen worden', staat in de brief aan omwonenden.

Pauzes

Alles genoteerd

De trillingen spelen al een ruim jaar. Daarover zegt Odeleia Novaces die daar woont: „Als je op de bank zit, of in bed ligt, acht tot tienmaal per dag voel je die trillingen. Ik heb alles genoteerd, per dag, per minuut. Ik voel me niet meer veilig in mijn woning en dat geldt voor ons allemaal.”