Trotse Twentse Boeren hangen platteland vol met BBB-spandoeken: ‘We hebben een verschuiving in de politiek nodig’

Ambtenaren gaan de kernen langs met de vraag: ‘Hoe moet Hof van Twente er in de toekomst uitzien?’

GOOR - Hoe zien de kernen in Hof van Twente er over 10 jaar uit? Dat hebben inwoners deels zelf in de hand. Ambtenaren van de gemeente gaan deze maand de kernen en buurtschappen rond, om te horen wat er leeft onder inwoners.

13:00