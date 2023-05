Trotse vader kijkt van boven mee, wanneer Rianne en Maud uit Oldenzaal hardlopen tussen de ijsberen in Noorwegen

„Onze vader halen we er niet mee terug, maar we willen wat doen. Dit is onze manier”, legt Maud uit. Want de boodschap dat vader Tonnie het gevecht aan moest gaan met prostaatkanker, kwam zo’n zeven jaar geleden hard aan binnen de familie Bosch. Rianne: „Na scans in Enschede werd ons aangeraden om Kerstmis samen te vieren, omdat de kans heel groot was dat het de laatste keer zou zijn voor onze vader.”