Trouwen na coronadip weer ‘ouderwets’ populair in Twente

De tussenstand in 2022 - meetdatum 14 september - staat op 1339 jawoorden in acht gemeenten van deze regio. Dat is bijna net zo veel als in 2019 (1378 huwelijken). De gemeente Hengelo (318 huwelijken) is dit jaar opvallend genoeg koploper, met nog meer gesloten huwelijken dan ‘grote broer’ Enschede (316). In vrijwel elke plaats - op Almelo na - zit het aantal bruiloften na een coronadip weer in de lift.