Turkse vrienden uit Hengelo reizen met ingezameld geld naar rampgebied in Turkije: ‘Ons kan ook iets overkomen’

Wat begon met het sturen van tikkies naar vrienden en naasten, is uitgegroeid tot een serieuze inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. En dus vliegen Mert Baglar (26) en Burak Uguz (28) uit Hengelo zondag naar het Turkse Adana met de flink bedrag in de koffer. Mert Baglar: „We hoopten om 250 euro op te halen. Inmiddels zitten we op 3000 euro en dat is alleen al uit onze directe omgeving.”

De twee Turkse vrienden hebben allebei familieleden in het getroffen gebied. De vader van Baglar is momenteel ook in Adana, wat 150 kilometer ten westen van het epicentrum van de eerste aardbeving ligt. Ondanks de afstand is er toch veel schade. Gelukkig is hun familie ongedeerd. Er zijn wel kennissen overleden. „De reden dat we gaan is natuurlijk voor heel Turkije, maar onze familie speelt een belangrijke rol”, legt Baglar uit. Zijn vriend, jongerenwerker Burak Uguz, gaf woensdagavond bij het programma Khalid en Sophie tekst en uitleg over de acties in Twente, samen met een delegatie van de Hengelose voetbalclub Barbaros.

Fooienpot gedoneerd

Toen Baglar maandagavond na de voetbaltraining vertelde over de gebeurtenissen in Turkije, vroegen zijn teamgenoten gelijk of ze iets konden betekenen. Dat was het begin van de inzamelingsactie. Zijn club, DETO Vriezenveen, helpt door het fooienpotje van de club te doneren.

Dinsdag hielpen Baglar en Uguz ook mee aan de kledingsinzamlingsactie die door de Turkse gemeenschap in Hengelo was opgezet. Het resultaat: twee volle vrachtwagens. Inmiddels heeft de Turkse overheid aangegeven dat ze liever geen vrachtwagens in het gebied willen, vertelt Baglar. „De extra voertuigen kunnen files veroorzaken die hulptroepen en ook ambulances kunnen blokkeren.” Daarom zamelen de twee geld in om in Adana en nabijgelegen plekken de overlevenden te helpen met bijvoorbeeld tenten.

Niet zonder risico

Volgens Baglar is er een grote kans dat er volgende week nog een aardbeving zal zijn. Erger nog dan die van afgelopen maandag, die een kracht van 7,8 op de schaal van Richter had. Toch houdt dit ze niet tegen. „We nemen zeker risico door naar Turkije te gaan. Daarom nemen we zondag afscheid van de mensen hier, want ons kan ook iets overkomen.”

Op hun Instagramaccount zullen de twee updates geven over de situatie in het gebied en wat ze met het opgehaalde bedrag hebben gedaan. Zo willen ze, naast spullen leveren, ook mentale hulp bieden aan bijvoorbeeld kinderen. Via hun doneerlink hopen ze zoveel mogelijk op te kunnen halen voor de slachtoffers.

Volledig scherm Jongerenwerker Burak Uguz uit Hengelo aan tafel bij Khalid en Sophie. © Still BNN Vara