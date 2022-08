Tussen de luchtalarmen door, ontvangt Jan van Weers uit Hengelo in Novoiavorivsk ‘gewoon’ een onderscheiding

Al bijna 25 jaar verzorgt Van Weers met stichting SOTO hulptransporten naar Oekraïne. 31 keer reed hij zelf mee. Over de 32ste keer heeft hij wel even wat langer nagedacht, want het zou het eerste transport in oorlogstijd zijn. De 88-jarige Hengeloër maakt vorige week toch de reis, omdat zijn contacten verzekerden dat het in westen van het land weinig van de oorlog is te merken. „Toch deed het me soms wel aan de Tweede Wereldoorlog denken.”