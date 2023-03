Tv-tuinman Lodewijk werkt en geniet tijdens metamorfose in Hengelo: ‘Ik kom nog terug voor een glaasje en een gebakje’

Verplaat­sing veevoerfa­briek Markelo is lastig en duur: ‘Maar moet wel snel aangepakt worden’

Partijen PvdA en VVD Overijssel willen dat veevoerfabriek ABZ uit het centrum van Markelo verplaatst wordt. Dat hebben beide partijen opgenomen in hun verkiezingsprogramma. ‘ABZ is een duidelijk voorbeeld van een fabriek die eigenlijk niet in een dorpskern past.’