Twee mannen en vrouw aangehouden op A1 na schietincident in Hengelo

De auto waarin de verdachten zaten werd klemgereden op de A1, ter hoogte van de Ikea. De A1 was vanuit Hengelo richting knooppunt Buren tijdelijk dicht vanwege het politieonderzoek. Inmiddels is er weer een rijbaan beschikbaar.



Volgens de politie is er van buiten op een flatwoning aan de Bandoengstraat geschoten. In een voordeur op de eerste verdieping zitten twee kogelgaten. De aanleiding van het schietincident is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn. De omgeving van de Bandoengstraat is afgezet. De politie doet onderzoek.



De politie heeft zowel voor als achter de toegangen naar de flat afgesloten. In het trappenhuis zijn linten gespannen alsook op de galerij. Flatbewoners zeggen dat de woningen koopwoningen zijn die deels worden onderverhuurd. Sommige flats worden gebruikt om veroordeelden onder begeleiding te laten re-integreren. Ze vertellen dat dit overlast met zich meebrengt en beschrijven hoe tot twee keer toe de politie op deze eerste verdieping mensen van hun bed heeft gelicht.