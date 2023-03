Twence zou heel Hengelo wel kunnen verwarmen met de eigen ‘warmte’

indebuurt.nl Enschedeër Kirsten (23) begint eigen boetiek in Boswinkel: 'Interieur, fashion en high tea komen hier samen'

Enschede is binnenkort een kleurrijke spot rijker. In het voormalige pand van Het Geurhoekje in winkelcentrum Boswinkel opent interieur- en kledingboetiek Flair Maison. De 23-jarige Kirsten Franke staat aan het roer.