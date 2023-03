Twentenaren en Achterhoekers steeds vaker beboet voor rijden onder invloed: in deze gemeente is de stijging het grootst

INTERACTIEVE KAARTRijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen. Het is ten strengste verboden, maar toch worden er steeds meer Twentenaren betrapt op het rijden onder invloed. In Overijssel werden het afgelopen jaar liefst 2.015 bekeuringen uitgedeeld, een stijging van ruim 14% ten opzichte van 2021. Vooral in Almelo is een significante stijging zichtbaar.