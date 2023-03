Twents belastingkantoor hekelt ‘bezwaarcowboys’: ‘Ze worden er vooral zelf ontiegelijk rijk van’

Vraag naar nieuwe werknemers in Twente blijft groot, ook bij Europastry in Oldenzaal

De werkgelegenheid in Twente is het afgelopen jaar flink toegenomen. Zo’n 10.000 mensen kregen in 2022 een nieuwe baan. Een stijging van drie procent in vergelijking met het jaar ervoor, aldus de laatste cijfers van de Twentse ArbeidsmarktMonitor. De vraag naar werknemers blijft groot. Ook in Oldenzaal.