Twentse aangifteboeren balen van blokkadeboeren op A1 bij Holten: ‘burgertje pesten heeft geen nut’

Lezersmenu juli 2020: De Buurman in Hengelo

10:53 HENGELO - De coronamaatregelen maakten in maart abrupt een einde aan het Tubantia Lezersmenu. Een hard gelag voor de trouwe deelnemers die maandelijks een tafeltje reserveerden. Vanaf 1 juli kan het weer. Bij De Buurman Food & Drinks in Hengelo. ,,We zijn ontzettend blij dat we weer gasten mogen ontvangen."