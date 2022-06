Twentse algenkweker Duplaco bezwijkt onder schuldenlast 4 miljoen euro

Hengelose kunstwerk­plaats richt zich nu ook op het bedrijfsle­ven

HENGELO - Bijna honderd kunstenaars weten nu al de weg te vinden naar kunstwerkplaats De Möllerwerf. Maar directeur Irma Bruggeman wil méér. „Alles is nu nog in ontwikkeling. We zoeken nog naar de verbinding met het bedrijfsleven."

14 juni