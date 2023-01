‘Twentse dierenartsen ten onrechte aan de schandpaal’

Naar aanleiding van uw artikel over de dierenambulance Hengelo van 26 januari, en ook uw artikel van 1 december, over de dierenarts in Twente die de noodklok luidt, de volgende reactie. Als dierenarts en praktijkeigenaar van een dierenkliniek in het in beide artikelen genoemde gebied in Hengelo voel ik mij in beide gevallen in mijn beroepseer aangetast. Een jaar geleden is met het dierenopvangcentrum in Hengelo en met enkele Hengelose dierenartsen een pilotregeling opgesteld. Daardoor kunnen dierenambulances bij alle bij de regeling aangesloten dierenklinieken terecht met hun dieren.

Maar vier keer benaderd

Ook buiten openingstijden van de klinieken kon men terecht bij de spoeddienstregeling Twente waarbij de meeste klinieken in Hengelo zijn aangesloten. Wij zijn als kliniek in deze tijd welgeteld vier keer benaderd door de dierenambulance met een zorgvraag en hebben zorg verleend. Navraag bij de collega’s van diverse klinieken in Hengelo levert een vergelijkbaar beeld op. De pilot zou in december worden geëvalueerd, net na het verschijnen van het eerste artikel. Het overleg hierover is echter uitgesteld.

Quote Zeer kwalijk dat al mijn hardwerken­de collega’s en ik zo worden weggezet

Hoezo niet welkom?

In beide artikelen wordt gezegd dat de dierenambulance niet welkom is bij de dierenklinieken in Hengelo. Met betrekking tot de ganzen in het Genseler is er op mijn kliniek geen beroep gedaan, terwijl wij geografisch het dichtstbij zijn. Goede journalistiek bestaat uit hoor en wederhoor. Ook hiervan is geen sprake. Ik vind het zeer kwalijk dat al mijn hardwerkende collega’s en ik met hart voor hun vak zo worden weggezet. Ik vind het goedkope stemmingmakerij.

Met hart en ziel

Waarom ervaren de medewerkers van de dierenambulance dat ze nergens welkom zijn als dit niet eens wordt gevraagd? Geen idee, maar daarvoor is de evaluatie van de pilot afgesproken! Gevalletje miscommunicatie? Zij doen net als wij hun werk met hart en ziel, maar ik had liever gezien dat zij, voordat ze aan de bel trekken bij een krant, ons eerst even hadden gebeld.

Auteur Yvonne Simon werkt bij Arts4dieren, dierenklinieken in Hengelo en Haaksbergen.

Reageren? Wil jij reageren op deze brief of een eigen onderwerp aankaarten? Dat kan via het mailadres: lezers@tubantia.nl. Belangrijk: vermeld je naam én woonplaats onderaan de lezersbrief.