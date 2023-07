Twentse huidexperts maken statement tegen huidkanker: ‘Bescherm jezelf tegen gevaarlijke zonnestralen, smeer je in’

Wat vorig jaar op kleine schaal begon, is dit jaar uitgegroeid tot een Twentebreed initiatief. Bij dertig ondernemers, verspreid over heel Twente staan ‘insmeerbars’ met zonnebrandcrème. Klaar om gebruikt te worden. „Elke keer dat je huid verbrandt breng je schade toe aan je huidcellen.”

Huidkanker is volgens het Integraal Kankercentrum Nederland de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Afgelopen jaar werden 23.300 Nederlanders met de diagnose geconfronteerd. Overmatige blootstelling aan uv–straling van de zon en/of zonnebank wordt daarbij genoemd als belangrijkste oorzaak. Smeren met zonnebrandcrème op huid die de zon ‘ziet’ is een erkend middel om de nare aandoening te voorkomen, maar we smeren niet genoeg met z’n allen.

„Mensen moeten zich veel bewuster worden van de gevaren van zonnestralen op de huid en de eventuele kans op huidkanker”, zegt Anouschka Roerink. De onderneemster achter van huidinstituut ’t Achterhof in Enschede, en ook de vrouw achter de in Twente verspreide ‘insmeerbars’.

Tanja Vogel, dermatoloog van het ziekenhuis Medische Spectrum Twente in Enschede, spreekt van een goed initiatief. „Er zijn nog te veel mensen die het niet stoer vinden om zich in te smeren. Of mensen die zich wel insmeren, maar dat heel dun doen. Zonnebrand plakt, slaat wit uit en voelt niet lekker op de huid”, vertelt ze. Toch is het essentieel dat mensen zich insmeren op een zonnige dag: „Iedere keer dat de huid verbrandt breng je schade toe aan je huidcellen.”

Vorig jaar werden de insmeerbars in Enschede geïntroduceerd: houten planken met enkele flesjes zonnebrand. Via de QR-code op de houten plank is alle informatie over de zonnebrand te lezen. Dit jaar worden ze voor het eerst door heel Twente verspreidt. „Wij hebben inmiddels meer dan dertig locaties in Twente uitgekozen die gebruikmaken van deze service. We hopen op deze manier duizenden mensen te bereiken en vooral te beschermen tegen de gevaarlijke zonnestralen”, vertelt Anouschka Roerink.

Om meer aandacht te vragen voor het beschermen van de huid deelt Anouschka namens ‘t Achterhof regelmatig video’s op sociale media. „Bij tijdig ingrijpen is de ziekte gelukkig goed te genezen. Maar het blijft ontzettend belangrijk om je huid goed te beschermen tegen de UV-straling. Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen een handje helpen en bewust maken van de gevaren van zonnestralen op de huid.”

„Huidkanker is hét onderwerp van deze tijd”, zegt Anouschka Roerink. Samen willen wij als specialisten en dermatologen ons inzetten in de strijd tegen deze ziekte, want we maken ons vreselijk zorgen over de toename van het aantal mensen dat de diagnose huidkanker krijgt.”

Volgens onderzoek zal het aantal mensen dat de diagnose huidkanker krijgt, de komende tien jaar met 50 procent stijgen. Vogel: „Dat komt vooral omdat mensen vroeger te veel zon op hun huid hebben gehad. Zodra ze dan 50, 60 of 70 jaar oud zijn is de kans veel groter dat ze huidkanker krijgen door de schade van de UV-straling. Mensen uit die leeftijd zijn opgegroeid met het idee dat als je verbrand het bruine kleurtje beter blijft zitten, maar bruine huid is ook gewoon een teken van zonneschade.”

Insmeerbar huidinstituut 't Achterhof

„Op bijvoorbeeld het terras vang je vaak de meeste zon”, zo stelt Roerink op haar beurt. „Onder het genot van een wijntje en stokbroodje heb je dit vaak niet eens door. Veel mensen vergeten tijdens de borrel hun zonnebrand mee te nemen en denken er pas aan wanneer ze de zon op hun huid voelen branden. Dan ben je eigenlijk al veel te laat.”

Smeer je je huid niet in tegen de zonnestralen, riskeer je naast huidkanker, op de lange termijn ook rimpels, verdunning van de huid of pigmentvlekken. En even bijkleuren onder de zonnebank voordat je op vakantie gaat? „Dat is onzin, de lampen van een zonnebank hebben veel UVa-straling. Dat is het type UV dat bijvoorbeeld zorgt voor huidveroudering en beschadiging van de huid.”

Er is daarom geen reden om géén zonnebrand te smeren, stelt dermatoloog Vogel. „Je moet je huid blijven beschermen tegen UV-straling. Als iedereen zich bewust blijft insmeren, hopen we dat het aantal huidkankerdiagnoses binnen dertig jaar weer zal afnemen. Maar dat heeft veel tijd nodig.”

De afgelopen twee weken, met de tropische temperaturen, zijn de eerste vijftien insmeerbars uitgedeeld. „Verschillende horecagelegenheden, trouwlocaties, golfbanen, kinderdagverblijven, speeltuinen en zelfs bouwbedrijven doen eraan mee.” Zo staat er onder andere een insmeerbar bij Erve Hulsbeek, Hanninkshof, De Forelderij, Sprakel Lonneker, Hannink’s dientje, Intratuin Enschede, golfbaan de Koepel en kinderdagverblijf Bloesem. Maar ook bij verschillende verzorgingstehuizen voor mensen met kanker. Momenteel is Anouschka nog in gesprek met verschillende ondernemers uit de regio, waaronder ook in Hengelo.

Anouschka benadrukt het belang van een goede zonnebrandcrème, vooral voor kinderen en baby’s. „Er mag echt geen troep zoals alcohol of parfum in zonnebrand zitten voor die jonge en gevoelige huidjes.” Maar ook voor mensen met kanker heeft het huidinstituut een speciale zonnebrandlijn uitgebracht: „Dat is de eerste zonnebrand in heel Nederland die speciaal ontwikkeld is voor mensen met kanker.”

Vogel beaamt dat mensen die medicijnen gebruiken of een verminderd afweersysteem hebben gevoeliger zijn voor zonbeschadiging. „Dat maakt de huid ontzettend kwetsbaar. Juist die mensen moeten zich daarom vaker insmeren met een hogere beschermingsfactor.”

En niet smeren vanwege bepaalde ingrediënten in de zonnebrand? „Alle soorten zonnebrand die momenteel op de markt zijn, zijn gewoon veilig om te gebruiken ter bescherming tegen UV-straling. Er is dus geen reden om niet te smeren.”