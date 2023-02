Twentse prinsen tussen de paarden in Tubbergen: ‘Blij dat carnaval dit jaar weer voluit gevierd kan worden’

Sevilay Dalli uit Borne begint hulpactie voor Turkije: ‘Mijn nichtje ligt onder het puin’

„Een verschrikkelijke ramp”, noemt Sevilay Dalli uit Borne de gevolgen van de aardbeving in Turkije. Terwijl ze nog niet weet hoe het met haar familie in de Turkse plaats Malatya is, is ze direct in actie gekomen. Er komt een hulpactie vanuit Hengelo.

6 februari