Twentse publieke afvalverwerker Twence wordt minder Twents

Weer een fietsbrug erbij: nog even geduld en dan fiets je in één streep van Enschede naar Hengelo

Het is zover. Afgelopen nacht is de nieuwe fietsbrug over de Tubantiasingel in Enschede geplaatst. Wie niet kan wachten om eroverheen te fietsen moet nog even geduld hebben, want de brug is nog niet helemaal klaar. Een tweede brug is in de maak.