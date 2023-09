Twentse scholen en ouders bezorgd over groeiend gebruik van vapes

MET VIDEO Deurninger­straat in Enschede opnieuw ingericht na tragisch ongeval

De herinrichting van het kruispunt van de Deurningerstraat en de Lyceumlaan is afgerond. Met nieuwe drempels, borden en een middenberm voor fietsers moet de verkeersveiligheid per direct verbeteren. Maar voor de automobilisten is dat nog wel even wennen.