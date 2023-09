Twentse wethouder op weg naar Tweede Kamer met hoge plek op VVD-kieslijst

Wim Meulenkamp (48) kreeg woensdagmiddag een telefoontje van de scoutingscommissie van de VVD. Die heeft hem op plek 21 van de kieslijst gezet. Na gesprekken die hij eerder voerde was het afwachten waar op de lijst hij precies terecht zou komen. En dat is hoger dan hij had verwacht. Tegelijkertijd was er een tegenvaller voor Yvonne Bijenhof uit Almelo. De voorzitter van de raadsfractie van de VVD in Almelo kwam op plek 41 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer terecht.