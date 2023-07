Uitpuffen bij het Pipowagentje aan geliefde Umfassungsweg bij Twickel

EHBO in Borne zoekt frisse krachten: wie pakt de handschoen op?

Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo heb je aan de Europastraat 95 in Borne de plaatselijke EHBO. Dit is echter een postadres. EHBO-cursussen worden elders gegeven: in het Klaverblad, een ontmoetingscentrum aan de Grotestraat 223.