Uitslaande brand in bedrijfspand in Hengelo, brandweer schaalt op naar grote brand

Het gaat om een brand in een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeerde de brand van binnenuit te bestrijden. Met een drone worden beelden gemaakt om te kijken waar de warmte in het pand zit. Door gaten in het dak van het gebouw te maken, probeert de brandweer de warmte uit het pand te krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden dat doorslag van het vuur via de isolatie mogelijk is.