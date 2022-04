Uitslagen en verslagen korfbal: NKC’51 en HKC grijpen naast promotie, feest bij Achilles

Overgangsklasse

Voor plaats in de hoofdklasse

DOS Westbroek - NKC’51 24-22 (17-10)

NKC’51 slaagde er in Westbroek niet in het duel tegen DOS in winst om te zetten, waardoor de ploeg van coach Gert Schorn naast promotie naar de hoofdklasse greep. Vooraf realiseerden de Nijverdallers zich terdege voor een moeilijke opgave te staan, aangezien de ploeg na het 11-14 verlies in de thuiswedstrijd met minimaal vier treffers verschil moest winnen. Tot halverwege de eerste helft was het een gelijkopgaand duel. Maar bij 8-8 kende NKC een zwakke periode, waarin de concentratie niet optimaal was. DOS profiteerde dankbaar en leidde met 17-10 bij de rust. Die ruime achterstand bleef NKC, ondanks een betere tweede helft, tot het eind parten spelen. Via 23-20 werd het uiteindelijk een 24-22 nederlaag, die gezien het wedstrijdbeeld terecht was.