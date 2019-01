‘Urban explorer’ Tom Gerards dringt leegstaande gebouwen binnen. ‘Legaal is het nooit’

Door een bestaand gat in een hek klimt Tom Gerards (37) een terrein in Gronau - net over de grens - op. Buiten heeft hij al bekeken van welke kanten er eventueel zicht op het gebouw is. “De kunst is om op dat moment niet gezien te worden, want als je eenmaal in het pand bent, is er niet zoveel meer aan de hand.” Via een openstaande deur, waar geen likje verf meer op zit, lopen we het pand binnen. Overal ligt glas, de meeste ruiten zijn gesprongen. Enkele folders op de grond geven aan dat er recent nog bezoekers zijn geweest. Graffiti op de muren laat zien dat velen ons voorgingen.