Urn verwijderd van joods kerkhof in Hengelo: ‘Vrouw heeft inschattingsfout gemaakt’

Nieuwe eigenaar én andere naam De Verééni­ging Hengelo: ‘Dit bedrijf staat als een huis’

Sneller dan gedacht is het allemaal rondgekomen. Met de overname van grand café en hotel De Verééniging in Hengelo bouwt de Deldense ondernemer Alco van Berkel zijn horecabedrijf verder uit. „Dit is complementair aan onze andere bedrijven, het is geen concurrent.”