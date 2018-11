Vader en zoon opgepakt in Enschedese liquidatiezaak

‘Binnenstad Hengelo op de kaart zetten? Dan ga je niet met 250 ambtenaren naar Wierden’

24 november HENGELO - De PVV en de VVD in Hengelo zijn niet gelukkig met het feest dat 250 ambtenaren afgelopen donderdag vierden in Wierden in plaats van in Hengelo. „Hiermee geef je het signaal af dat je je binnenstad niet goed genoeg vindt”, zegt fractievoorzitter Jeanet Nijhof van de PVV.