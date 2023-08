Hoe oma's goedbedoelde souvenir haar bijna een proces-verbaal opleverde

Wibi Soerjadi over keelgrij­pin­ci­dent in Twente: ‘Je komt niet aan anderen, we zijn toch volwassen?’

Zijn stem slaat over als hij naar de aanleiding gevraagd wordt. „Er is toch geen enkele rechtvaardige reden om iemand bij de fucking keel te grijpen!” Wibi Soerjadi, de in Diepenheim woonachtige pianist, over een merkwaardig incident, waar hij aangifte van deed. „Dit is het laatste wat je hier verwacht.”