Vakantiehuisjes op 180 meter van een beschermd Natura 2000-gebied in De Lutte: ‘Deze locatie is speciaal en daarom geschikt voor vakantiewoningen’

Kiek Dan! Enschede zocht op warme zomerdagen verkoeling in geliefde badplaats ‘Buurçois á la Mer’

Is dit het Rutbeek? Mis, dat was op 28 juli 1969, de dag dat deze foto werd gemaakt, nog niet uitgegraven. We zien recreanten met klapstoelen en picknickmanden op geruite plaids, want die had iedereen standaard in de auto. En zwemmers in het water van een recreatieplas. Dit is een zomerse vakantiedag aan het Buursermeertje.