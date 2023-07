Van bruiloft tot Beyoncé: deze Hengelose lichtletters duiken overal op

Medewer­kers sociale werkvoor­zie­ning Tubbergen en Dinkelland krijgen hun verlate ‘kerstbonus’: 100 euro

Het zorgde eind vorig jaar voor de nodige commotie: ambtenaren ontvingen vooruitlopend op een nieuwe CAO in de aanloop naar kerst alvast een voorschot. Die ‘kerstbonus’ ging destijds voorbij aan de medewerkers uit de sociale werkvoorziening. Die bonus ontvangen ze in Tubbergen en Dinkelland nu alsnog, 100 euro netto per medewerker.