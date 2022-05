Van eiersalades maken tot wandelen, Hengeloër Bolhaar (83) doet het allemaal en krijgt Nijverbij

Uit in de regio Het Tapijt van Bayeux – maar dan anders

Het Tapijt van Bayeux is een bijna duizend jaar oude kunstschat, een geborduurd stripverhaal dat de Slag bij Hastings tot in detail verbeeldt. Zes Art-Brut-kunstenaars hebben de 58 scènes op hun manier nageschilderd. Het nieuwe kunstwerk met een totale lengte van bijna 70 meter is nu te zien in Hengelo.

12 mei